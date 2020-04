Kosovo: Kurti, il presidente Thaci è determinato a violare la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci “è determinato a violare la Costituzione” formando un nuovo governo con coloro che hanno perso le ultime elezioni. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, in una videoconferenza in corso oggi pomeriggio con la stampa internazionale. Il premier sfiduciato kosovaro ha ammesso che quindi il suo incarico potrebbe cessare questa settimana, per volontà del presidente Thaci ed in una “situazione difficile” dal punto di vista sanitario, economico e “con una crisi politica non necessaria”. Kurti ha sottolineato l'importanza delle ultime elezioni in Kosovo, che hanno sancito la vittoria del Movimento Vetevendosje inviando un chiaro segnale della "forte volontà di cambiamento" voluta dai cittadini sulla base delle promesse elettorali per la creazione di posti di lavoro e per la lotta alla corruzione. Kurti ha difeso inoltre le misure restrittive prese dal suo governo per contenere la diffusione del coronavirus. (Kop)