Kosovo: Kurti, inviato Usa Grennel ha preso le parti dei politici corrotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno sin da subito fatto pressioni sul governo kosovaro guidato da Albin Kurti affinché abbandonasse i dazi sull’importazione di prodotti serbi senza condizioni di reciprocità. Lo ha dichiarato lo stesso Kurti, premier sfiduciato kosovaro, in una videoconferenza oggi con la stampa internazionale. “Sin dal primo giorno in cui mi sono seduto al tavolo del governo ho ricevuto messaggi dall’ambasciatore statunitense Richard Grenell, il quale mi chiedeva di rimuovere i dazi rinunciando al principio di reciprocità”, ha dichiarato Kurti aggiungendo: “Sono stato molto chiaro sul fatto che applicheremo la reciprocità, uno strumento previsto dal diritto internazionale per uno Stato sovrano come il Kosovo". (segue) (Kop)