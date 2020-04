Kosovo-Serbia: Kurti rivela dettagli "accordo segreto" tra Thaci e Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti del Kosovo e della Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, vogliono firmare un accordo dannoso sulla base dello scambio di territori. Lo ha dichiarato il premier sfiduciato kosovaro Albin Kurti, in una videoconferenza oggi con la stampa internazionale. Kurti ha detto che un suo collaboratore ha incontrato “per caso” un consigliere del presidente Thaci venendo a conoscenza dell’accordo segreto tra i due capi di Stato. Secondo quanto spiegato dal premier sfiduciato, sulla base di questa intesa tra Thaci e Vucic, tre municipalità del nord del Kosovo si unirebbero alla Serbia; la valle di Presevo andrebbe invece a fare parte del Kosovo, anche se alcune parti di essa rimarrebbero in territorio serbo in quanto vi sono stati fatti investimenti infrastrutturali dalla Cina; l’area del lago di Gazivoda sarebbe posta sotto controllo della Nato; mentre i siti ortodossi del Kosovo acquisirebbero uno status autonomo “come il Monte Athos in Grecia”; Mitrovica Nord verrebbe infine lasciata in territorio kosovaro. (segue) (Kop)