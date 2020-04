© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Regno Unito: Alta corte britannica respinge appello su estradizione imprenditore indiano Mallya - L’Alta corte di giustizia del Regno Unito ha respinto l’appello contro l’estradizione dell’imprenditore indiano Vijay Mallya, giunto a Londra nel marzo del 2016, arrestato nell’aprile del 2017 e attualmente in libertà su cauzione. I giudici Stephen Irwin e Elisabeth Laing hanno confermato la sentenza di primo grado, del dicembre 2018. La legge britannica concede 14 giorni per ricorrere alla Corte suprema. Il caso passerà quindi al ministero dell’Interno per la decisione finale. Mallya, 64 anni, uomo d’affari molto noto, con interessi in diversi settori industriali, ex presidente dell’azienda di bevande alcoliche United Spirits ed ex membro del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento federale dell’India, è coinvolto in uno caso di riciclaggio di denaro da 90 miliardi di rupie (un miliardo di euro circa), uno scandalo scoppiato nel 2016. (segue) (Res)