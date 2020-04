L'offensiva della solidarietà cinese arriva ai confini Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus apre in Messico un altro terreno di scontro tra Stati Uniti e Cina. Nella notte è atterrato a Città del Messico un nuovo carico di aiuti messi a disposizione da Pechino, il quarto di un ponte aereo che dovrebbe permettere l'acquisto di presidi sanitari per oltre 56 milioni di dollari. Mascherine, guanti e respiratori che il gigante asiatico ha già portato in altri paesi dell'America latina e che ora scarica alle porte degli Usa in uno dei momenti di maggiore frizione tra Washington e Pechino. Ma la Casa Bianca, con i radar sempre accesi sulle incursioni cinesi nella regione, non rimane immobile. Il presidente Donald Trump è intervenuto con decisione a favore del Messico nella difficile trattativa sullo storico taglio alla produzione del petrolio in sede Opec+, permettendo al vicino del sud di rimanere in partita. Uno scenario che il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador cerca di volgere al massimo profitto, non dimenticandosi di ringraziare - in un unico messaggio video - tanto Washington quanto Pechino: con i suoi 200 respiratori, cui ne dovrebbero seguire altre 450, Xi Jinping "ci ha aiutato", mentre Trump si è comportato in maniera "straordinaria" con il popolo e il governo messicano.Il soccorso sanitario della Cina è cruciale, dato che il Messico sconta un ritardo nell'assistenza medica, riconosciuto dalle stesse autorità locali sulla base di diversi parametri certificati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse). Gli sforzi del governo, prima ancora che sulle serrate, sono tutti centrati sulla necessità di preparare al meglio ospedali e posti letto per la fase più acuta dell'emergenza, attesa nella prima settimana di maggio. Per il Messico è al tempo stesso fondamentale aver potuto aderire al recente accordo energetico che potrebbe rianimare il prezzo del greggio, asset sul quale Lopez Obrador è tornato a costruire l'architettura finanziaria statale dopo anni di privatizzazioni. Il Messico potrà tagliare solo 100mila dei 400mila barili richiesti: la quota restante la "offriranno" gli Usa, come ha garantito Trump, intervenuto nel momento di stallo delle trattative con una telefonata all'omologo messicano e con intercessioni presso gli altri negoziatori.D'altro canto, al di là di piccole frizioni polemiche, gli attuali governi di Usa e Messico tengono aperto un canale di comunicazione fluido. Il paese latino ha ben chiara l'importanza di conservare la sintonia con gli Usa, partner commerciale di riferimento con cui vuole dare il più presto possibile il via al nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Un asse che in questi mesi ha permesso di chiudere un accordo sul controllo dei flussi migratori e di sanare a tempi record crisi commerciali seguite alle minacce di dazi su acciaio e alluminio dettate dalla Casa Bianca. Il Messico, peraltro, rivendica una sua linea di politica estera "non ideologica", tenendo aperte tutte le porte diplomatiche. E nel momento dell'emergenza coronavirus ha chiesto aiuto non solo alla Cina, ma anche agli stessi Usa e a Cuba. Ora, riflette il quotidiano "El Economista" in un editoriale, le nuove tensioni tra Cina e Usa rappresentano "un'opportunità e un rischio per il Messico. Vogliamo e possiamo entrare in una lotta tra titani?".Quelli in Messico non sono gli unici aiuti spediti dalla Cina in America latina. A Pechino, anche a dispetto di vecchie e nuove alleanze, hanno bussato diversi paesi della regione, dall'Argentina al Paraguay, dal Venezuela al Perù, dall'Ecuador alla Bolivia. Senza dimenticare il Brasile, che proprio sulle cause dell'emergenza sanitaria ha avuto nelle ultime settimane duri scontri verbali con le autorità cinesi. La Cina non aveva comunque dovuto attendere il nuovo coronavirus per animare la sua presenza nella regione. Manovre sviluppate, oltre che sulla cura dei rapporti bilaterali, su assi commerciali di ampio respiro come il China-Celac forum, piattaforma di scambio tra Pechino e i paesi di America latina e Caraibi, giunto nel 2019 alla seconda edizione. L'attenzione Usa ai movimenti della potenza asiatica era stata inoltre sollecitata tra il 2017 e il 2018, quando tre paesi dell'America centrale - Repubblica Dominicana, Panama ed El Salvador - hanno deciso di rompere le relazioni con Taiwan per aprire quelle con la Repubblica popolare cinese. (Res)