Russia-Italia: ambasciata a Mosca organizza secondo volo rimpatrio 28 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo volo speciale per il rimpatrio di cittadini italiani dalla Russia potrebbe essere organizzato il 28 aprile dalla compagnia Neos. Lo ha annunciato l'ambasciata italiana a Mosca, precisando che al momento si esplora la possibilità di organizzare il volo. "Per facilitare il ritorno in Italia di connazionali che hanno urgentemente bisogno di rimpatriare, l'ambasciata e i consolati generali a Mosca e San Pietroburgo stanno verificando la possibilità di organizzare martedì 28 aprile un secondo volo speciale dall'aeroporto Sheremetyevo di Mosca a Roma Fiumicino (e, se possibile, all'aeroporto di Milano Malpensa)", ha dichiarato l'ambasciata italiana sulla propria pagina Facebook. (segue) (Rum)