Russia-Italia: ambasciata a Mosca organizza secondo volo rimpatrio 28 aprile (2)

- Il primo volo speciale per il rimpatrio di italiani dalla Russia è stato effettuato il 10 aprile scorso. Circa 130 cittadini italiani e stranieri con un permesso di soggiorno in Italia hanno fatto ritorno a Roma da Mosca e San Pietroburgo. Sul volo di andata dalla penisola hanno viaggiato poco meno di cento cittadini russi, in precedenza sbarcati da navi da crociera in porti italiani. La compagnia aerea di bandiera russa, Aeroflot, ha sospeso la vendita di biglietti per i voli tra i due paesi fino al primo agosto 2020. (Rum)