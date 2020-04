Roma: Campidoglio, gli appuntamenti per il compleanno della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 21 aprile, Roma festeggia 2.773 anni di storia. Tante le iniziative in programma per il compleanno della Città eterna da seguire in tv e sui social tramite internet. Lo rende noto il Capidoglio. "Stiamo attraversando un momento difficile, insieme a tutta l'Italia e al resto del mondo. Sapremo rimetterci in cammino, come sempre nella nostra storia. Per festeggiare i 2.773 anni di vita di Roma, abbiamo preparato un programma speciale con le nostre istituzioni culturali, insieme ai tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che celebreranno con noi questo appuntamento", dichiara il sindaco di Roma Virginia Raggi. Tanti gli appuntamenti digital della cultura in casa promossi da Roma Capitale - assessorato alla Crescita culturale con le istituzioni culturali cittadine. Su Cultura a Roma (su Facebook, Instagram, Twitter) tutti gli aggiornamenti in diretta domani dalle 9 alle 23.30 con gli hashtag natalediroma2020 laculturaincasa iorestoacasa. (segue) (Com)