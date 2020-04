Roma: Campidoglio, gli appuntamenti per il compleanno della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 21 aprile 2020, anno 2773 ab Urbe condita, sarà forse raccontato come quel giorno in cui celebriamo un compleanno insieme, quello di Roma, dopo settimane di distanza in cui attraverso la cultura, la musica, gli scambi attraverso la Rete e attraverso i balconi ci siamo sentiti comunque uniti e parte della stessa sfida. E potrebbe essere ricordato come il simbolo di un periodo in cui una esperienza durissima ci ha spinto verso una società diversa e migliore. Ma dipenderà dalla consapevolezza che la soluzione alla crisi che viviamo - e che ci attende - si trova solo se ciascuno si rende conto di dipendere dal benessere materiale o morale di qualcun altro. Insieme alle istituzioni culturali di Roma Capitale abbiamo creato una festa, online come il particolare momento ci richiede, in cui abbiamo coinvolto tanti artisti e personaggi che amano la città e vogliono celebrarla insieme a tutti noi" così il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo. (segue) (Com)