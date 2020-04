Coronavirus: Matrisciano (M5s), ora rendere operativo reddito emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parlamentare del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, Susy Matrisciano, afferma che "l'introduzione del reddito di cittadinanza in Italia ha dato una risposta seria e concreta a 2,4 milioni di cittadini italiani, rimasti ai margini, restituendo loro dignità e diritti negati". In una nota la senatrice quindi continua: "E' ormai chiaro a tutti che senza il reddito di cittadinanza il peso della crisi economica indotta dalla pandemia Covid-19 avrebbe avuto ricadute assai più drammatiche per l'Italia mettendo a rischio la tenuta sociale del Paese. Col decreto Cura Italia il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha predisposto in tempi rapidi molteplici strumenti che sono stati in grado di assicurare tramite l'Inps liquidità immediata agli italiani: dagli ammortizzatori sociali ordinari a quelli deroga anche per chi ha un solo dipendente, ai bonus da 600 euro per autonomi, erogati nei temi a oltre 3 milioni di lavoratori". Per Matrisciano, "ora occorre rendere operativo il reddito di emergenza, al quale il ministero del Lavoro sta lavorando finanziandolo con 3 miliardi di euro e mettere in sicurezza circa 3 milioni di italiani piombati in una condizione di difficoltà e impoveriti dalla crisi". (Com)