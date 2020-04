Slovacchia: sondaggio fiducia nella politica, presidente Caputova in testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, è il politico che gode di maggior fiducia da parte dei suoi concittadini. E' quello che risulta da un sondaggio condotto dall'agenzia Ako per il quotidiano "Novy Cas". Del capo dello Stato si fida l'83,5 per cento degli intervistati, contro il 12,3 di coloro che non hanno fiducia nella presidente e il 4,2 che non risponde. Al secondo posto si piazza l'attuale primo ministro, Igor Matovic, con il 64,7 per cento (percentuale di sfiducia al 31,7; non risponde il 3,6). Terzo è invece il presidente del parlamento monocamerale slovacco, Boris Kollar, che ottiene la fiducia del 61,6 per cento. Seguono l'ex premier Peter Pellegrini (60,9 per cento) e il ministro dell'Economia, Richard Sulik (50,2 per cento). (Vap)