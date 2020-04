Bangladesh: coronavirus, quasi 500 nuovi casi in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore il Bangladesh ha registrato 492 casi di coronavirus e dieci decessi. Il totale dei contagi è salito a 2.948 e quello delle vittime a 101. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs). I pazienti guariti sono 85. I test effettuati finora sono 26.604, di cui 2.779 ieri. Nel paese è in vigore dal 24 marzo il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali, già prorogato due volte dal governo e previsto fino al 25 aprile. Inoltre un’ordinanza del ministero della Pubblica amministrazione vieta a chiunque di uscire da casa dopo le 18. Fino al 25 aprile sono sospesi i voli internazionali per passeggeri ad eccezione di quelli per la Cina.(Inn)