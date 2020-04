Polonia-Italia: ambasciata invita a rendere omaggio a soldati II Corpo d'armata per commemorazione 21 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata polacca in Italia insieme al consolato generale della Polonia a Milano invitano tutti a rendere omaggio ai soldati del Secondo Corpo d'armata del generale Wladyslaw Anders, i primi ad entrare a Bologna da porta Maggiore nel 21 aprile 1945. Nella giornata di domani sera, alle 21.00, l'ambasciata invita a esporre sui balconi o sui davanzali delle finestre una candela nell'attesa delle celebrazioni solenni di questa importante ricorrenza, posticipate per l'anno prossimo. Come ricorda un comunicato stampa dell'ambasciata polacca a Roma, "furono i soldati del II Corpo d'armata del generale Wladyslaw Anders, gli eroi di Montecassino, i primi ad entrare a Bologna da porta Maggiore quel 21 aprile 1945, dopo aver piegato le ultime resistenze dell'esercito tedesco. Quest'anno, nel 75mo anniversario della liberazione della città, non potremo incontrarci al cimitero militare polacco di San Lazzaro di Savena per rendere omaggio ed esprimere gratitudine ai soldati polacchi per il loro coraggio e la fedeltà agli ideali di libertà e fraternità. Ma ricorderemo quegli uomini valorosi martedì 21 aprile alle ore 21.00, esponendo sui balconi o sui davanzali delle finestre una candela accesa". (segue) (Com)