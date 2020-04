Polonia-Italia: ambasciata invita a rendere omaggio a soldati II Corpo d'armata per commemorazione 21 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 21 aprile festeggiamo il 75mo anniversario della liberazione di Bologna, un momento importante che ricorda la resistenza della popolazione, la lotta delle forze degli Alleati e dei partigiani. Oggi un'altra battaglia importante ci impedisce a radunarci a Bologna fisicamente, ma siamo chiamati a rimanere uniti nel ricordare il sacrificio di tanti e la gioia della libertà e pace ripristinata, nonché nel trasmettere la memoria alle future generazioni. Nella liberazione di Bologna fu coinvolto il II Corpo d'armata polacco, parte del VIII Armata britannica, il cui nucleo fu formato nel 1941 dagli ex deportati in Unione Sovietica sotto il comando del generale Wladyslaw Anders. Dall'Unione Sovietica attraverso Persia, Palestina e Egitto il II Corpo d'armata polacco fu trasferito a cavallo tra il 1943 e il 1944 in Italia per affiancare gli Alleati sul fronte italiano. Guidato dal motto 'Per la nostra e la vostra libertà' nella profonda convinzione che il nemico era comune e l'impegno militare nella penisola appenninica avrebbe contribuito a ripristinare l'indipendenza della Polonia. Si distinse nella conquista di Montecassino, liberazione di Loreto e Ancona e lo sfondamento della Linea Gotica", prosegue la nota dell'ambasciata. (segue) (Com)