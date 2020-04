Polonia-Italia: ambasciata invita a rendere omaggio a soldati II Corpo d'armata per commemorazione 21 aprile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dall'ottobre del 1944 il II Corpo polacco "fu impegnato nella campagna sull'Appenino emiliano-romagnolo. Avanzò verso Bologna attraversando la zona montuosa nella valle del Bidente, Predappio, lungo la valle del fiume Montone, Forlì e Faenza. Nella primavera del 1945 l'offensiva riprese sul fiume Senio, lungo la via Emilia, con la liberazione di Castel Bolognese, Imola, Castel San Pietro per entrare finalmente alle ore 6:00 di mattina a Bologna. Quell'ingresso a Bologna è commemorato dalla lapide appesa alla Porta di Strada Maggiore, una tra le tante testimonianze della storia che unisce l'Italia e la Polonia. Nel cimitero militare polacco di San Lazzaro di Savena a Bologna riposano 1432 militari polacchi caduti durante le battaglie sulla Linea Gotica, sull'Appenino emiliano-romagnolo e durante la lotta per la liberazione di Bologna. L'odissea di coloro che sono sopravvissuti proseguì dopo la Seconda guerra mondiale. Alla maggior parte di loro non fu dato ritornare nella loro patria. La memoria dell'esercito 'scomodo' per l'ordine istituito dopo la Seconda guerra mondiale fu cancellata nella Polonia comunista e da vari tentativi di riscrivere la storia in chiave ideologica", conclude il comunicato.