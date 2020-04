Inps: Mulè (FI), scuse Tridico in ritardo, come pagamenti somme marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, commenta l'audizione a Montecitorio del presidente dell'Inps Pasquale Tridico e in una nota scrive: "Eureka. Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico è riuscito a pronunciare una parola che attendavamo da tempo, ha chiesto 'scusa' ai cittadini italiani per il disastro del sito. Le scuse, atto minimo chiesto da Forza Italia, arrivano con venti giorni di ritardo in perfetto stile della 'casa'. E' infatti lo stesso tempo che ha impiegato l'Inps per erogare le somme di marzo dovute ai lavoratori autonomi e la cassa integrazione delle imprese. Meglio tardi che mai - osserva Mulè - procedendo di questo passo per giugno avranno evaso le pratiche di aprile".(Com)