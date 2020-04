Coronavirus: Morelli (Lega), riapriamo subito il consiglio comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, dichiara in una nota: "Assurdo che il Consiglio Comunale non si riunisca in tutta sicurezza. Non ci venga raccontato che il Comune di Milano non ha una sala adeguata a ospitare l'assemblea, garantendo tutele per tutti e preservando dal contagio. Vanno a lavoro panettieri e commesse, non si capisce per quale ragione i consiglieri debbano rimanere a casa". (Com)