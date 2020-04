Coronavirus: cordoglio del Consiglio comunale di Milano per i due dipendenti morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura della seduta del Consiglio comunale di Milano, convocata in modalità telematica, il presidente dell'Aula Lamberto Bertolè ha voluto dedicare un momento di ricordo di "Orazio Uboldi, di 57 anni, il secondo dipendente del Comune di Milano deceduto in seguito al contagio di coronavirus". "Uboldi - ha ricordato Bertolè - lavorava nel settore urbanistica ed edilizia, è la seconda vittima tra i dipendenti del Comune, dopo Massimiliano Dell'Aera di 56 anni che lavorava in via Bergognone". "Esprimo davvero da tutta l'aula la vicinanza e il cordoglio ai famigliari. Verrà il momento in cui in modo diverso e in presenza potremo ricordare tutte le persone decedute in questo periodo", ha assicurato in conclusione il presidente dell'Aula di Palazzo Marino.(com)