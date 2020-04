Coronavirus: Sileri (M5s), dal 4 maggio ripartenza progressiva, Stato distribuisca mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, del Movimento cinque stelle, ha sottolineato che "sicuramente dal 4 maggio ci sarà una progressiva ripartenza e riapertura. L'Italia si è ammalata e per guarire e per essere certi che non ci siano ricadute dovrà fare le cose in maniera progressiva". Intervenendo ai microfoni di Rai Radio1, all'interno di "In viva voce", l'esponente dell'esecutivo ha parlato anche del tema mascherine: "Credo - ha spiegato - che debbano essere distribuite dallo Stato. Meglio ancora quelle che possono essere riutilizzate e lavate a 60 gradi. Il prezzo deve essere fissato. Ci deve essere un tetto massimo. Non si può andare a pagare una mascherina 10 volte tanto". (Rin)