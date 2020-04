Coronavirus: Baldassarre (Lega), su mascherine parole Leodori sono sconcertanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, "sono sconcertanti. Le mascherine ordinate con urgenza per l'emergenza Coronavirus arriveranno solo a fine aprile, dopo un mese e mezzo dall'ordine 'urgente'. Il tutto a un prezzo nettamente superiore a quelli in circolo in questo periodo per lo stesso tipo di materiale. Quando la commessa è stata annullata, al momento del riaffidamento, infatti, non è stato rimodulato alcun preventivo". Lo comunica in una nota l'eurodeputata della Lega Simona Baldassarre, membro della Commissione Sanità. "Ancora oggi - prosegue - non è chiaro quali siano stati i criteri di scelta delle aziende a cui è stato commissionato l'ordine dei dispositivi e mancano all'appello ben 12 milioni di pezzi, di cui 7,5 milioni solo dalla ormai nota EcoTech. Davvero non si potevano interpellare aziende del territorio per riconvertire la produzione e avere le mascherine in tempi più rapidi, agevolando così anche l'economia locale? Chi glielo racconta ora a medici e infermieri, in trincea da settimane, senza adeguate protezioni? È così - conclude Baldassarre - che il Lazio gestisce le situazioni di crisi?" (Com)