Coronavirus: Gelmini (FI), nessuna intenzione di fare da stampella a governo Conte

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "In viva voce", su Rai Radio 1, ha affermato che FI "non ha alcuna intenzione di fare da stampella al governo Conte. Abbiamo scelto, con il presidente Berlusconi, di essere un'opposizione costruttiva in questo momento drammatico per il Paese. Abbiamo avanzato delle proposte - ha spiegato la parlamentare - lo abbiamo fatto con tutto il centrodestra sul decreto Cura Italia, lo faremo sul decreto liquidità e anche sul decreto crescita. Ma non abbiamo alcuna intenzione di sostenere il governo. Il nostro - ha concluso Gelmini - è un sostegno al Paese, che in questo momento non ha bisogno di una politica litigiosa, ma questo nostro atteggiamento non significa azzerare le distanze da questo esecutivo". (Rin)