Imprese: Gregori (Pd), la burocrazia deve facilitare e non ostacolare erogazione fondi

- Augusto Gregori, esponente del Pd del Lazio, sottolinea che "la burocrazia deve facilitare cittadini e imprese, non ostacolarli". In una nota Gregori spiega: "Lavoriamo per sveltire il processo di erogazione dei fondi, in questo momento vitali per la sopravvivenza delle imprese in difficoltà e per le famiglie in crisi. Questo è possibile soltanto velocizzando la burocrazia che è uno strumento al servizio di imprese e cittadini, non un intralcio che rende più difficile affrontare le proprie necessità. Oggi il vicepresidente Leodori ha detto giustamente che 'abbiamo la grande occasione di cambiare molte cose, a cominciare dalla semplificazione delle nostre vite'. Dobbiamo riflettere - aggiunge - su questo punto e capire che non è più possibile rimandare un percorso di modernizzazione del rapporto fra cittadini, imprese e istituzioni che deve partire dalla semplificazione della Pa e dalla digitalizzazione dei servizi. Risparmiare tempo - conclude - significa essere più efficienti, poter recepire velocemente le istanze di cittadini e imprese e poter rispondere con rapidità ai loro bisogni, erogare servizi e garantire diritti di tutti". (Com)