Africa: la moratoria sul debito dei paesi africani rischia di innescare uno scontro con la Cina (2)

- Alla luce di questi numeri, qualsiasi ipotesi di una moratoria del debito dei paesi africani su larga scala non può quindi non fare i conti con la Cina. Nell’annunciare, la scorsa settimana, il congelamento del debito dei paesi in via di sviluppo maggiormente vulnerabili per una durata iniziale di sei mesi, il direttore dell’Fmi, Kristalina Georgieva, ha dichiarato in tal senso che Pechino si sta impegnando “costruttivamente” sulla questione, mentre fonti di governo cinesi citate dai media internazionali hanno confermato di essere disposte a collaborare con i paesi debitori su base bilaterale per far sì che alcuni di essi non siano tenuti a ripagare il debito durante la crisi. Tuttavia, appare improbabile che un eventuale allargamento dell’iniziativa per la moratoria del debito africano – al momento non al vaglio degli istituti internazionali – possa trovare il parere favorevole di Pechino. A rendere estremamente improbabile un tale scenario c’è il fatto che la Cina, a differenza dei principali paesi occidentali che in passato hanno concesso la riduzione del debito a numerosi paesi africani, ha concesso prestiti all'Africa a condizioni diverse, puntando a realizzare rendimenti finanziari ed economici sui suoi investimenti. (segue) (Res)