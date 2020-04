Africa: la moratoria sul debito dei paesi africani rischia di innescare uno scontro con la Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre Pechino – sebbene sia la seconda economia mondiale – è ufficialmente classificata come un'economia emergente, con un reddito pro-capite stimato in 10.153 di dollari nel 2019, inferiore alla media di 45.447 registrata nelle prime sette economie mondiali (dati Fmi). “Non possiamo rispondere ad ogni richiesta di riduzione del debito senza un'analisi dettagliata”, ha dichiarato He Haifeng, direttore dell'Istituto di politica finanziaria dell'Accademia cinese delle scienze sociali, think tank governativo con sede a Pechino. Inoltre, sebbene la Cina stia svolgendo un ruolo di primo piano nell’aiutare i paesi africani contro la pandemia di Covid-19 – come testimonia il maxi-piano di aiuti messi a disposizione dalla fondazione Jack Ma, legata all’omonimo miliardario cinese e fondatore del colosso del commercio elettronico Alibaba, che ha inviato forniture e attrezzature mediche destinate all'Unione africana e ai Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc) – ci sono poche indicazioni circa un grande altrettanto generoso nei confronti dei paesi debitori. Come dimostra il passato, infatti, Pechino punta ad allentare la pressione a breve termine nei confronti dei suoi debitori per porre le basi di un successivo rimborso a condizioni più favorevoli. (segue) (Res)