Africa: la moratoria sul debito dei paesi africani rischia di innescare uno scontro con la Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come analizzato dalla società di ricerca del Rhodium Group, con sede a New York, le recenti trattative tra la Cina e i suoi debitori hanno portato a moratorie sul debito relativamente modeste e quasi sempre abbinate a sostanziali prestiti aggiuntivi. Nel 2017, ad esempio, Pechino ha cancellato 160 milioni di dollari (circa il 2,5 per cento del totale) del debito del Sudan, così come fatto con la Repubblica del Congo (condonando 20 milioni di dollari di debito su un totale di oltre 7 miliardi di dollari). Secondo diversi esperti, tuttavia, il modello cinese fin qui adottato non può funzionare nell'attuale crisi, e un’eventuale iniziativa coordinata che coinvolgesse tutti i creditori potrebbe costringere Pechino a modificare il suo approccio, cosa che finora ha sempre rifiutato di fare. Già prima della crisi, tuttavia, il debito pubblico africano era stato fonte di preoccupazione per la comunità internazionale. Proprio il rapporto tra i paesi africani e i suoi creditori, in particolar modo la Cina, è considerato infatti da molti studiosi parte significativa del problema. (segue) (Res)