Africa: la moratoria sul debito dei paesi africani rischia di innescare uno scontro con la Cina (5)

- La Banca mondiale ha classificato 18 paesi africani come “ad alto rischio” di crisi del debito, vale a dire il cui rapporto con il Pil supera il 50 per cento. L’importo totale del debito estero per il continente è stimato in 417 miliardi di dollari, di cui circa il 20 per cento è in mano alla Cina, in base a quanto afferma la Jubilee Debt Campaign, organizzazione benefica che si batte per la cancellazione del debito dei paesi poveri. Ciò rende la Cina il più grande paese creditore unico dell’Africa, con un totale di prestiti statali e commerciali stimati, tra il 2006 e il 2017, in 132 miliardi di dollari. La maggior parte dei prestiti erogati in Africa dalla Cina è utilizzata per progetti infrastrutturali come strade, ferrovie e porti. Nel 2015, la “China-Africa Research Initiative” (Cari) della Johns Hopkins University ha identificato 17 paesi africani potenzialmente incapaci di ripagare i loro debiti allo Stato asiatico: tra questi Gibuti, Repubblica del Congo e Zambia sono quelli considerati più a rischio. A spingere per una riduzione del debito africano erano stati il mese scorso i ministri delle Finanze dei paesi africani, che al termine di una riunione virtuale con la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Uneca) avevano chiesto un pacchetto di incentivi da 100 miliardi di dollari – inclusa una sospensione dei pagamenti del servizio del debito bilaterale, multilaterale o commerciale per complessivi 44 miliardi di dollari – per fronteggiare la pandemia di Covid-19 nel continente. (segue) (Res)