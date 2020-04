Africa: la moratoria sul debito dei paesi africani rischia di innescare uno scontro con la Cina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appello è stato raccolto dapprima dall’Fmi – che ha annunciato interventi a beneficio di Burkina Faso, Ciad, Repubblica Centrafricana, Mozambico, Benin, Comore, Repubblica democratica del Congo (Rdc), Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Niger, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone e Togo – e in seguito dai ministri delle Finanze del G20, che al termine di una riunione tenuta la scorsa settimana hanno concordato una sospensione coordinata dei pagamenti del debito dei paesi più poveri a partire dal prossimo primo maggio e fino alla fine dell'anno. A rendere ancora più urgente un simile provvedimento è stato un rapporto pubblicato la scorsa settimana da Uneca, secondo cui la crisi scaturita dalla pandemia di Covid-19 rischia di spingere tra i 5 e i 29 milioni di persone in Africa al di sotto della soglia di povertà estrema di 1,9 dollari al giorno, mentre i blocchi delle attività messi in atto in Europa e negli Stati Uniti per contenere la pandemia di Covid-19 mettono in pericolo i 15 miliardi di dollari di esportazioni africane annuali di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché il turismo, che rappresenta l'8,5 per cento del prodotto interno lordo (Pil) africano. (Res)