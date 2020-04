Coronavirus: Meloni, più solidarietà da lettera turisti tedeschi che da Merkel e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, pubblica su Facebook il contenuto di una e-mail inviata da una coppia di anziani turisti tedeschi ad una struttura alberghiera italiana con la quale rinunciano a riavere l'acconto già versato per la prenotazione di un soggiorno, annullato per l'emergenza coronavirus e commenta: "C'è più solidarietà in questa lettera di due turisti tedeschi nei confronti dell'Italia, che in tutto quello fatto dalla Merkel e dall'Ue a trazione tedesca dall'inizio di questa emergenza".(Rin)