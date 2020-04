Bosnia: coronavirus, Protezione civile federale annuncia allentamento misure di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata della Bosnia, allenterà alcune misure di contenimento del coronavirus a partire dalla prossima settimana. Lo ha annunciato oggi il viceministro della Sanità ed esponente della Protezione civile federale Goran Cerkez in una dichiarazione riportata dal sito di informazione "Vijesti". Cerkez ha a ogni modo affermato che "vivremo ancora per molto tempo sotto alcune restrizioni". Cerkez ha aperto alla possibilità di permettere, a partire dalla prossima settimana, alle persone di età superiore a 65 anni, di uscire dalle proprie abitazioni. Cerkez ha detto che "sarà stabilito quando le persone in questioni potranno uscire sul piano settimanale".(Bos)