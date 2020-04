© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ospite di "In viva voce" su Rai Radio 1, ha dichiarato: "Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo deciso di rinviare le elezioni regionali per permettere la partecipazione democratica. Ipotizziamo - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - un eventuale election day tra settembre e ottobre per risparmiare in termini di tempo e risorse". (Rin)