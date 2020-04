Vaticano: coronavirus, rinviati di un anno Incontro mondiale famiglie e Gmg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha deciso di rinviare di un anno l’Incontro mondiale delle famiglie e la Giornata mondiale della gioventù, a causa della pandemia di coronavirus. Lo comunica la Sala stampa della Santa sede. “A causa dell’attuale situazione sanitaria e delle sue conseguenze sullo spostamento e l’aggregazione di giovani e famiglie, il Santo Padre, insieme al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha ritenuto di posporre di un anno il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie, in programma a Roma nel giugno del 2021, e la prossima Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Lisbona nell’agosto del 2022, rispettivamente a giugno 2022 e ad agosto 2023”. L’Incontro mondiale delle famiglie si tiene dal 1994, a cadenza generalmente triennale. Il prossimo sarà il decimo incontro. La Giornata mondiale della gioventù si celebra dal 1985. Si celebra ogni anno a livello diocesano, ed a cadenza triennale o quadriennale, a seconda delle necessità, a livello internazionale. L’ultima Gmg si è tenuta a Panama nel 2019.(Res)