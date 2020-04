Albania: interscambio commerciale in calo del 39 per cento, ma Italia rimane primo partner assoluto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio con l'Italia rappresenta il 47 per cento dell'intero volume commerciale dell'Albania con l'Unione europea. Il Made in Albania finito sul mercato italiano è pari al 53 per cento delle esportazioni verso il mercato unico, mentre le importazioni dall'Italia invece il 43,8 per cento degli acquisti nei paesi dell'Unione europea. Gli scambi commerciali con l'Ue si sono ridotti del 31 per cento, scendendo a 305,9 milioni di euro, e rappresentando il 64,4 per cento del totale interscambio del paese con il mondo. Oltre che con l'Italia, lo scambio commerciale dell'Albania ha registrato un calo anche con gli altri partner principali. Con la Grecia, secondo partner con un'incidenza del 7,7 per cento, le esportazioni sono scese del 24,6 per cento, mentre le importazioni del 24,1 per cento. Forte calo delle esportazioni, -43 per cento, si è verificato anche con il Kosovo, mentre per quanto riguarda la Turchia, quarto principale partner commerciale, le importazioni hanno subito una contrazione del 18,6 per cento. (Alt)