Kosovo: presidente Thaci invia quarta lettera a premier Kurti su nomina nuovo capo governo

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha inviato una quarta lettera al premier uscente Albin Kurti, per chiedergli di dare il nominativo del nuovo capo del governo “senza ulteriori indugi”. Lo riferisce il portale “Gazeta Express”, ricordando come anche nelle precedenti missive Thaci aveva presentato la medesima richiesta a Kurti, senza ricevere risposta. Il presidente ha sottolineato la necessità di avere un nuovo candidato per la carica di primo ministro, “ma non l’hai ancora fatto, nonostante il fatto che ti abbia già inviato tre lettere”. Nella giornata di ieri è arrivata comunque una risposta di Kurti, leader del Movimento Vetenvendosje, alla terza missiva di Thaci. (segue) (Kop)