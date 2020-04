© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell, "dialogo ripartirà appena tolti i dazi e la reciprocità" - Il dialogo fra Kosovo e Serbia ripartirà sul serio appena i dazi (imposti da Pristina alle importazioni di prodotti serbi) e la reciprocità verranno tolte: lo ha affermato l'inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo fra Pristina e Belgrado, l'ambasciatore Richard Grenell, pubblicando sul suo Twitter un post del presidente kosovaro Hashim Thaci. Il capo dello Stato ha scritto che "i dazi e la reciprocità vanno tolte per poter rafforzare il sostegno degli Stati Uniti e dell'Unione europea al Kosovo", mentre ha annunciato che nei prossimi giorni intraprenderà "gli ultimi passi costituzionali per rendere possibile la formazione del nuovo governo". E' forse a questo che ha fatto riferimento Grenell mentre si è interrogato sulla possibilità che la reciprocità possa essere abolita già questa settimana. Il diplomatico statunitense ha fatto sapere di aver "parlato con i leader in Serbia e in Kosovo per chiarirgli che devono intanto iniziare a costruire le dovuta fiducia nei preparativi" al dialogo e "loro si sono impegnato a farlo", ha ribadito Grenell. (segue) (Res)