Speciale difesa: Kosovo, Kfor continua la missione nel rispetto delle misure di sicurezza

- In risposta alla pandemia globale di coronavirus, la missione Nato Kfor continua il suo operato su base regolare per fornire un contesto sicuro e libertà di movimento alle comunità in Kosovo, pur prendendo le precauzioni necessarie per proteggere i soldati, i partner e la popolazione locale. Lo riferisce un comunicato stampa di Kfor. Nell’ultima settimana, le unità della missione hanno effettuato pattugliamenti e attività di monitoraggio a sostegno delle istituzioni locali e della comunità, attraverso la donazione di materiale protettivo e la consegna di cibo e vestiario alle famiglie in stato di necessità, in coordinamento con la Croce rossa in Kosovo. Kfor fornisce inoltre protezione al monastero di Visoki-Decani, un importante sito culturale e religioso ortodosso. (Kop)