Kosovo: partito Akr di Pacolli disposto a collaborare con Ldk per formazione nuovo governo (2)

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha autorizzato il proprio leader Isa Mustafa ad avviare i negoziati con i partiti dell'opposizione per la formazione di un nuovo governo. La maggioranza assoluta dei membri del Consiglio nazionale si è detta a favore della proposta di Mustafa per procedere, "nel rispetto della Costituzione, ad una possibile coalizione con l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, il Partito Nisma di Fatmir Limaj, L'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) di Behgjet Pacolli e le altre formazioni politiche delle minoranze etniche", ha dichiarato Mustafa in un comunicato. L'Ldk intende quindi formare un governo con le stesse forze politiche che formavano l'esecutivo prima del voto di ottobre e contro le quali si è battuta nella campagna elettorale dello scorso autunno. (segue) (Kop)