- Coronavirus: Kosovo, un decesso e 36 nuovi casi nelle ultime 24 ore - Un decesso e 36 nuovi casi di da Covid-19 è il bilancio delle ultime 24 ore in Kosovo. Le autorità sanitarie del paese hanno reso noto che un uomo di 69 anni con patoloie pregresse e ricoverato all'ospedale delle malattie infettive di Pristina e' morto a causa del nuovo coronavirus. Sale a 9 il numero delle vittime, mentre sono 423 i contagiati. "I casi nuovi si sono verificati in 12 differenti comuni del paese", ha spiegato in un comunicato l'Istituto nazionale per la salute pubblica. Il numero dei ricoverati è di oltre 50 mentre sono 71 i guariti. (Res)