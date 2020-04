© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: partito Akr di Pacolli disposto a collaborare con Ldk per formazione nuovo governo - L'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) di Behgjet Pacolli si è detta disposta a collaborare con la Lega democratica del Kosovo (Ldk) per una nuova coalizione di governo, dopo che il parlamento ha votato lo scorso 25 marzo a favore di una mozione di sfiducia contro il premier uscente Albin Kurti. "Per noi, l'interesse del paese è stato quello che ha prevalso. Attualmente ci troviamo di fronte ad un vuoto istituzionale, mentre dall'altra parte abbiamo l'emergenza del coronavirus. Il paese ha bisogno di un governo che abbia il sostegno della maggioranza del parlamento in modo da intraprendere le dovute procedure legislative", ha dichiarato al portale "Telegrafi" il numero due dell'Akr Vesel Makolli, sottolineando che "nessuno ha diritto di bloccare le procedure per la formazione del nuovo governo". (segue) (Res)