Nato: unità multinazionale a guida italiana consegna donazioni per 70mila euro a 14 comuni Kosovo

- L'unità specializzata multinazionale a guida italiana, schierata con la missione Kfor a guida Nato, ha consegnato più di 50 donazioni di cibo e abbigliamento per un valore di 70mila euro a 14 comuni del Kosovo, in coordinamento con enti di beneficenza locali e la Croce Rossa del Kosovo. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza che hanno spiegato che, condotte su base settimanale, queste donazioni sono state particolarmente utili nel mezzo della pandemia globale di Covid 19. L'unità specializzata multinazionale è composta da forze di polizia con status militare di alleati e paesi partner che contribuiscono con il personale alla Kfor. Hanno il compito di sostenere le operazioni di sicurezza, anche attraverso il controllo dell'intelligence criminale, il controllo di massa e antisommossa e la raccolta e la valutazione delle informazioni. La Nato ha spiegato anche che l'Unità può consigliare, formare e sostenere le forze di polizia locali su una vasta gamma di questioni di polizia. Pur attuando pienamente tutte le misure preventive raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità in risposta alla pandemia di Covid 19, l'unità svolge le sue attività ai sensi della risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che impone alla Kfor di garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità del Kosovo. (Beb)