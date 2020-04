Coronavirus: nuovi 51 casi in Kosovo, salgono a 561 i contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono a ritmi alti in Kosovo i nuovi casi positivi al Covid-19. Secondo l'Istituto nazionale per la salute pubblica in Kosovo, nelle ultime 224 ore si sono confermate altre 51 persone contagiate, facendo salire a 561 il numero di quelli che hanno contratto il virus. Lo scorso sabato, sono stati registrati 30 casi, rilevati in numerosi comuni del paese. Crescono intanto a ritmi più lenti i guariti, ormai a quota 102 persone. Otre 60 sono quelli ricoverati nell'ospedale delle malattie infettive di Pristina, mentre sono 12 le vittime del coronavirus.(Kop)