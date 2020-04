© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia-Serbia: coronavirus, Ankara invia materiale per produzione mascherine e disinfettanti - L'agenzia turca per la cooperazione allo sviluppo (Tika) ha inviato in Serbia materiale per la produzione di mascherine e disinfettanti utili alla lotta contro il coronavirus. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". La Tika ha donato macchine da cucire e altro materiale a un progetto promosso da un'associazione di donne nella città di Novi Pazar, nella regione serba di Sandzak. Finora sono già state prodotte 20 mila mascherine così come centinaia tra saponette e disinfettanti. Ankara ha inviato aiuti sanitari per la lotta al coronavirus a numerosi paesi, tra cui Italia, Spagna, Libia, Regno Unito, Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo. (Res)