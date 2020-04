Montenegro: investimenti diretti esteri a gennaio a 50,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri in Montenegro hanno avuto nel mese di gennaio un valore di 50,5 milioni di euro, secondo quanto riferisce oggi l'emittente "Rtcg" citando i dati della Banca centrale del Montenegro. Il deflusso di denaro dal paese ha avuto nello stesso mese un valore di 8,4 milioni di euro e gli investimenti diretti esteri netti sono scesi del 4,9 per cento rispetto al gennaio dell'anno precedente. Il flusso complessivo di investimenti è sceso del 14,5 per cento rispetto al gennaio del 2019. I principali investitori in Montenegro sono stati il Belgio, i Paesi bassi, il Kosovo, la Germania, la Russia, gli Stati uniti, la Serbia, la Svizzera, la Turchia, gli Emirati arabi uniti, l'Ucraina e il Regno Unito. (Mop)