Kosovo: Thaci riceve gli ambasciatori del Quintetto "li ho informati sui passi per formazione nuovo governo" (5)

- L'Ldk intende quindi formare un governo con le stesse forze politiche contro le quali si è battuta nella campagna elettorale dello scorso autunno e che formavano, insieme al Partito democratico del Kosovo (Pdk), l'esecutivo prima del voto di ottobre. Se dovesse raggiungere un accordo, la nuova coalizione dovrebbe garantire una maggioranza di 67 seggi dei 120 di cui è composto il parlamento del Kosovo. Il Pdk di Kadri Veseli ha già pubblicamente dichiarato che intende stare in opposizione. A provocare la crisi di governo in Kosovo e' stata la stessa Ldk, che ha trovato inaccettabile la decisione del premier a rimuovere dall'incarico il ministro dell'Interno Agim Veliu, mentre ha insistito sull'immediata abolizione dei dazi al 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia. (Kop)