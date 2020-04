Kosovo: coronavirus, carabinieri missione Kfor assistono comunità bisognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 50 donazioni tra generi alimentari e di vestiario per un valore di 70 mila euro sono state fatte in 14 comuni del Kosovo dall'inizio dell'anno dall’unità specializzata multinazionale (Multinational specialized unit o Msu) della Kosovo-Force (Kfor), la missione della Nato che opera dal 1999 per garantire sicurezza e libertà di movimento ai cittadini kosovari. Secondo quanto riferito in un comunicato, i pacchetti di aiuti vengono consegnati direttamente agli enti di beneficenza e alle famiglie in difficoltà dalla Cooperazione civile-militare dell'Msu (Cimic), in stretto coordinamento con la Croce Rossa. Le donazioni di Msu fanno parte dei progetti Kfor Cimic e vengono pianificate e condotte ogni settimana, dimostrando di essere estremamente utili in caso di emergenza Covid-19. L’Msu è formata da forze di polizia con status militare la cui missione principale è quella di fornire alla missione guidata dalla Nato una capacità per operazioni di sicurezza tra cui intelligence criminale, controllo della folla e delle rivolte, nonché raccolta e valutazione delle informazioni. L'Unità può anche fornire consulenza, formazione e supporto alle forze di polizia locali su una vasta gamma di questioni di polizia, se necessario. L’Msu continua regolarmente la sua missione nel quadro della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1999, adottando - come tutte le unità Kfor - tutte le misure preventive raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità contro Covid-19.(Com)