Coronavirus: Kosovo, nuovo decesso, sale a 10 numero vittime

- E' salito a 10 il numero delle vittime dal coronavirus in Kosovo, dopo che una donna di 73 anni è deceduta oggi all'ospedale delle malattie infettive di Pristina. La donna, secondo quanto riferito dal ministero della Sanità, aveva patologie pregresse e si trovava ricoverata dallo scorso 25 marzo. Durante le ultime 24 ore un'altro paziente, un uomo di 69 anni, è deceduto all'ospedale a causa del nuovo coronavirus. Attualmente sono 423 i contagiati, di cui 36 casi tra ieri e oggi. "I casi nuovi si sono verificati in 12 differenti comuni del paese", ha spiegato in un comunicato l'Istituto nazionale per la salute pubblica, facendo sapere che sono saliti a 71 i guariti. (Kop)