Kosovo: Thaci riceve gli ambasciatori del Quintetto "li ho informati sui passi per formazione nuovo governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sviluppi politici in Kosovo, con al centro la formazione del nuovo governo, sono stati al centro di un incontro odierno fra il presidente Hahim Thaci e gli ambasciatori del Quintetto ((Usa, Italia, Regno Unito, Germania e Francia) a Pristina. Lo ha reso noto lo stesso Thaci in un post su Facebook. "Li ho informati della richiesta rivolta al leader del Movimento Vetevendosje, quale partito vincente delle elezioni politiche dello scorso ottobre, perchè proponga il nuovo candidato a premier, dopo il voto di sfiducia", ha scritto Thaci. "Durante l'incontro ho sottolineato l'importanza di avere un governo che abbia un pieno mandato, in particolare nella situazione di emergenza venutasi a creare dalla pandemia di Covid-19", ha aggiunto Thaci, sottolineando di essere determinato "a intraprendere qualsiasi passo nel rispetto della costituzione". (segue) (Kop)