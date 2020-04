Serbia: Dacic, seduta del Consiglio sicurezza Onu sul Kosovo resta fissata al 24 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Kosovo è ancora fissata al 24 aprile: lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic, secondo quanto riferisce l'emittente "Prva". Il ministro ha aggiunto "che non è ancora noto come si terrà" a causa dell'emergenza coronavirus. Dacic ha spiegato che attualmente il Consiglio di sicurezza si riunisce raramente e in forma di videoconferenza. Lo scorso 31 ottobre si è tenuta l'ultima seduta del Consiglio di sicurezza dedicata all'esame dell'attività della missione Onu in Kosovo (Unmik). Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres nella sua relazione ha precisato che "la lunga interruzione del dialogo tra Belgrado e Pristina ha bloccato i progressi verso la normalizzazione delle relazioni" e fatto appello per un rilancio del dialogo. (Seb)