- Kosovo: Ldk decide di avviare negoziati con partiti opposizione per formare nuovo governo - La Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha autorizzato il proprio leader Isa Mustafa ad avviare i negoziati con i partiti dell'opposizione per la formazione di un nuovo governo, dopo che il parlamento ha votato lo scorso 25 marzo a favore di una mozione di sfiducia contro il premier Albin Kurti. Lo ha reso noto lo stesso Mustafa, il quale ha chiesto pochi giorni fa ai membri del Consiglio nazionale di esprimersi via mail sulla questione. Secondo Mustafa, dei 124 membri del Consiglio 108 hanno risposto positivamente e quindi "ho constatato che esiste la volontà di avere il mandato a procedere, nel rispetto della Costituzione, ad una possibile coalizione con l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, il Partito Nisma di Fatmir Limaj, L'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) di Behgjet Pacolli e le altre formazioni politiche delle minoranze etniche", ha dichiarato Mustafa in un comunicato. (segue) (Res)