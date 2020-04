Albania-Usa: inviato speciale Palmer, aiuti finanziari ai Balcani per risposta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti continuerà a sostenere l'Albania ed i paesi dei Balcani per migliorare la loro risposta alla pandemia di coronavirus. Lo ha detto l'inviato speciale per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, per il quale da Washington "continueremo a lavorare con i nostri partner in Kosovo, Albania e altrove nella regione per rispondere direttamente alla minaccia sanitaria rappresentata dal coronavirus" e migliorare "l'efficacia delle strutture" nazionali. "È di grande importanza che il governo sia capace e rispondente alle esigenze dei cittadini, e ciò richiede uno sviluppo istituzionale", ha detto Palmer citato dall'agenzia stampa "Ata", aggiungendo che Washington intende inoltre "sostenere i media indipendenti e la libertà di stampa" come mezzo per sensibilizzare i cittadini all'emergenza. (Res)