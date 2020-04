Coronavirus: Kosovo, nuovo decesso, sale a 12 numero vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 70 anni è deceduto oggi all'ospedale delle malattie infettive di Pristina dove si trovava ricoverato da 5 giorni dopo che e' stato confermato positivo al Covid 19. Sale quindi a 12 il numero delle vittime con il coronavirus in Kosovo, di cui 4 solo tra mercoledì ad oggi. Secondo un comunicato dell'ospedale, "l'uomo, con altre patologie pregresse, si trovava già in un grave stato di salute, quando si e' presentato presso la nostra struttura". In Kosovo attualmente sono 449 i contagiati, dopo 26 casi nuovi rilevati nelle ultime 24 ore. Cresciuti intanto i guariti, ormai a quota 79 persone. Otre 50 sono quelli ricoverati. (Kop)